يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وهيديرسفيلد اونلاين كورة لايف ليفربول شاهد هدف محمد صلاح يوتيوب اليوم

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حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني