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يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وهيديرسفيلد اونلاين كورة لايف ليفربول شاهد هدف محمد صلاح يوتيوب اليوم

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:36 م
يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وهيديرسفيلد اونلاين كورة لايف ليفربول شاهد هدف محمد صلاح يوتيوب اليوم
محمد صلاح
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محمد الشيخ
 
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تشكيل ليفربول أمام هيديرسفيلد:-
حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

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