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الان الشوط الثاني ليفربول ضد هيديرسفيد (مشاهدة هدف محمد صلاح) بث مباشر ليفربول الآن (شاهد هدف محمد صلاح من هنا)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:35 م
الان الشوط الثاني ليفربول ضد هيديرسفيد (مشاهدة هدف محمد صلاح) بث مباشر ليفربول الآن (شاهد هدف محمد صلاح من هنا)
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الان الشوط الثاني ليفربول ضد هيديرسفيد (مشاهدة هدف محمد صلاح) بث مباشر ليفربول الآن (شاهد هدف محمد صلاح من هنا)

محمد صلاح يسكر صيامه التهديفي مع ليفربول:
عاد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من جديد للتسجيل في شباك الخصوم، بعدما سجل اليوم في مرمي هيديرسفيلد بالجولة التاسعة من الدوري.

ويعود آخر هدف سجله محمد صلاح مع ليفربول ، منذ 22 سبتمبر الماضي، حين سجل أمام ساوثهامبتون، وقاد الريدز للفوز بثلاثية وبعد ذلك لم ينجح في التسجيل.

الان الشوط الثاني ليفربول ضد هيديرسفيد (مشاهدة هدف محمد صلاح) بث مباشر ليفربول الآن (شاهد هدف محمد صلاح من هنا)


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