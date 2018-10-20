مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم مباشرة | اون لاين HD

أصحاب الأرض والجمهور فريق برشلونة يسعون للفوز على اشبيلية من أجل العودة من جديد لصدارة جدول ترتيب الليجا، الفريق الكتالوني خاض حتى الآن ثماني مباريات في الليجا، واستطاع تحقيق الفوز في أربع جولات، وتعادل في ثلاث، وتلقى الخسارة في جولة وحيدة هذا الموسم بالدوري، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، متساوياً في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب الصدارة.





أما فريق اشبيلية فقد تمكن من تصدر جدول الليجا بعد مرور الجولات الثمانية الأولى، الفريق الأندلسي فاز حتى الآن في خمس مباريات وتعادل في واحدة، ليجمع 16 نقطة، وضعته متربعاً على صدارة جدول الترتيب، لذا فإن فوز أحد الفريقين سيضمن الصدارة للفريق الفائز دون النظر عن نتائج باقي الفريق في هذه الجولة.