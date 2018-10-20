مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم مباشرة | اون لاين HD
السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:31 م
تستضيف أرضية ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة الإسبانية قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي ستجمع بين برشلونة وإشبيلية في مباراة يسعى فيها كل فريق للفوز من أجل التربع على عرش قمة الليجا الإسبانية.
أصحاب الأرض والجمهور فريق برشلونة يسعون للفوز على اشبيلية من أجل العودة من جديد لصدارة جدول ترتيب الليجا، الفريق الكتالوني خاض حتى الآن ثماني مباريات في الليجا، واستطاع تحقيق الفوز في أربع جولات، وتعادل في ثلاث، وتلقى الخسارة في جولة وحيدة هذا الموسم بالدوري، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، متساوياً في عدد النقاط مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب الصدارة.
أما فريق اشبيلية فقد تمكن من تصدر جدول الليجا بعد مرور الجولات الثمانية الأولى، الفريق الأندلسي فاز حتى الآن في خمس مباريات وتعادل في واحدة، ليجمع 16 نقطة، وضعته متربعاً على صدارة جدول الترتيب، لذا فإن فوز أحد الفريقين سيضمن الصدارة للفريق الفائز دون النظر عن نتائج باقي الفريق في هذه الجولة.
موعد مباراة برشلونة واشبيلية:
مباراة برشلونة واشبيلية في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ستقام مساء يوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر.
القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واشبيلية:
هذا وسيتم نقل أحداث مباراة برشلونة واشبيلية في الليجا من ملعب الكامب نو بمدينة برشلونة مساء يوم السبت عبر شاشة bein SPORTS HD3.
وقد عينت شبكة قنوات bein SPORTS المعلق عصام الشوالي، ليقوم بالوصف التفصيلي والتعليق على مباراة برشلونة واشبيلية في قمة منافسات الجولة التاسعة من الليجا.
المزيد عن: مشاهده مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية بث مباشر الاسطورة مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم بث مباشر اون لاين مشاهدة مباراة اشبيلية وبرشلونة اليوم بث مباشر لقنوات الناقلة برشلونة واشبيلية اليوم