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ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح رقم 50 بالملاعب الإنجليزية

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:35 م
ليفربول يحتفل بهدف محمد صلاح رقم 50 بالملاعب الإنجليزية
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علاء خليف
 
سجل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي هدف فريقه الأول في شباك هيدرسفيلد تاون خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " صلاح و50 هدفًا في الملاعب الانجليزية .. كبير يا صلاح كبير".

وسجل محمد صلاح 48 هدفًا مع ليفربول، بينما سجل هدفين مع تشيلسي.

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