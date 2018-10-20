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يواجه فريق برشلونة، منافسه إشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يحمل لقبها فريق البارسا، الذي يدربه إرنيستو فالفيردي.

اتفرج الآن .. مشاهدة برشلونة واشبيلية في بث مباشر | رابط مباراة برشلونة الآن | يلا شوت مشاهدة اشبيلية وابرشلونة





قمة الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، تأتي في خضم موسم مزدحم بالمباريات، فالمباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين، فبرشلونة تراجع للمركز الثالث بعد أن ارتقى ديبورتيفو ألافيس للصدارة مؤقتا في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب سيلتا فيجو، أمس الجمعة، رافعا رصيده للنقطة السابعة عشر، في حين يمتلك إشبيلية 16 نقطة، يليه البارسا برصيد 15 نقطة.





تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة 20:45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 21:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 20:45 مساء بتوقيت سوريا، 20:45 مساء بتوقيت الأردن، 22:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3، وسيعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي.





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وكان زملاء الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عادوا من ميدان فالنسيا بتعادل مثير في الجولة الماضية، أما إشبيلية تحت قيادة مدربه ماشين، فقد حقق الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1.











