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ضبط 22 طنا من الفسيخ والتونة الغير صالحين للاستهلاك الآدمي داخل مصنع شهير بقليوب

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:31 م
ضبط 22 طنا من الفسيخ والتونة الغير صالحين للاستهلاك الآدمي داخل مصنع شهير بقليوب
مديرية أمن القليوبية
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محمد نبيل
 
شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بإشراف الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور ناصر أبو سنة، مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور حاتم عبدالحكم مدير إدارة المجازر، اليوم السبت، حملة مكبرة على مصانع ومحلات اللحوم والدواجن بمدينة قليوب، حفاظا على صحة المواطنين.

وأكد الدكتور أيمن الشعراوي، مفتش الطب البيطري بالطب البيطري، ضبط مصنع شهير لتصنيع وتعبئة الفسيح والتونة والملوحة بإجمالي 22 طنًا ملك "ع.ح.ج" بمنطقة بقلس بقليوب، وبالكشف المبدئى تبين وجود تغير في الخواص ورائحة كريهة وديدان، مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات وتم تحرير محضر بقسم قليوب وتولت النيابة العامة التحقيق

وكانت الحملة بقيادة العقيد خالد المحمدي رئيس مباحث تموين القليوبية، وحمادة أحمد مفتش تموين تابع لمديرية التموين المحافظة.
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