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"النقل": عدد ركاب المترو سيزداد لـ 170 ألف بعد تشغيل المرحلة الرابعة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 07:28 م
النقل: عدد ركاب المترو سيزداد لـ 170 ألف بعد تشغيل المرحلة الرابعة
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن تجارب تشغيل للمرحلة الرابعة من الخط الثالث ستستمر لمدة شهرين، موضحًا أن الخط الثالث مختلف عن الخطين الأول والثاني حيث كله مكيف الهواء، وبه سلالم كهربائية.

وأشار "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إلى أن الخط الثالث يمر في مناطق سكنية مزدحمة، وسيحدث نقلة نوعية لتخفيف الزحام عن القاهرة.

ونوه بأنه من المتوقع أن يزداد عدد الركاب إلى 170 ألف راكب يوميًا بالافتتاح النهائي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث.
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