"النقل": عدد ركاب المترو سيزداد لـ 170 ألف بعد تشغيل المرحلة الرابعة

قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن تجارب تشغيل للمرحلة الرابعة من الخط الثالث ستستمر لمدة شهرين، موضحًا أن الخط الثالث مختلف عن الخطين الأول والثاني حيث كله مكيف الهواء، وبه سلالم كهربائية.





وأشار "شعث"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، مساء السبت، إلى أن الخط الثالث يمر في مناطق سكنية مزدحمة، وسيحدث نقلة نوعية لتخفيف الزحام عن القاهرة.



