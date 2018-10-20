لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عليكم الاستعداد لمشاهدة واحدة من المباريات القوية في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره هيديرسفيلد تاون، والمحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، في مواجهة مصرية ينتظرها ملايين المتابعين في العالم، وخاصة مصر والوطن العربي.

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون HD يلا شوت لايف