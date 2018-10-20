ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد تألقه في عالم المزيكا.. أحمد زكريا يدخل عالم الدراما بـ"الوتر" (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:17 م
بعد تألقه في عالم المزيكا.. أحمد زكريا يدخل عالم الدراما بـالوتر (صور)
أحمد زكريا
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

في خطوة جديدة بعد تألقه في عالم المزيكا، يخوض الفنان الشاب أحمد زكريا لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مسلسل "الوتر"، والذي يناقش من خلال قضية تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال.

 

"زكريا" أعرب عن سعادته بتلك الخطوة مؤكدًا أنه قرر خوض تلك التجربة لأنها تتحدث عن مشكلة يعاني منها الكثير وأبرزها فكرة خطف الأطفال وبيع أعضائهم لصالح مافيا، ويجسد شخصية رجل أعمال ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد، ويتعرض نجلهما للخطف.

 

وعن تفاصيل الدور، قال "زكريا": "المسلسل دراما اجتماعية في إطار الواقع والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهو حلقات درامية منفردة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن المنتظر عرضه قريبًا علي قناة "صدى البلد" حصريًا".

 

المسلسل سيناريو وحوار حسين محرم، إخراج دكتور أشرف عبد الهادي، ويشارك في بطولته كل من طلعت زكريا، محمد لطفي، محمد نجاتي، ريم البارودي، صبري عبد المنعم، دينا فؤاد.. وغيرهم.

 

على صعيد آخر، يستعد "زكريا" لإصدار أغنية جديدة علي الشهر المقبل، ويتعاون فيها مع الموزع الموسيقي محمد شفيق في ثان تعاون بعد نجاح "بنتخاصم" وهي لون جديد في الغناء تتميز بالطابع الشرقي المختلف.

  

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
16:50
0
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
1
x
16:00
0
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
برايتون
وست هام يونايتد
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
0
x
16:00
2
واتفورد
كارديف سيتي
2
x
16:00
2
فولهام
بورنموث
0
x
16:00
0
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
0
x
16:15
0
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
2
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
15:30
3
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:00
0
أميان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 6:10:09 PM