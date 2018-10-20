بعد تألقه في عالم المزيكا.. أحمد زكريا يدخل عالم الدراما بـ"الوتر" (صور)

في خطوة جديدة بعد تألقه في عالم المزيكا، يخوض الفنان الشاب أحمد زكريا لأول مرة تجربة التمثيل من خلال مسلسل "الوتر"، والذي يناقش من خلال قضية تجارة الأعضاء البشرية وخطف الأطفال.

"زكريا" أعرب عن سعادته بتلك الخطوة مؤكدًا أنه قرر خوض تلك التجربة لأنها تتحدث عن مشكلة يعاني منها الكثير وأبرزها فكرة خطف الأطفال وبيع أعضائهم لصالح مافيا، ويجسد شخصية رجل أعمال ومتزوج من الفنانة دينا فؤاد، ويتعرض نجلهما للخطف.

وعن تفاصيل الدور، قال "زكريا": "المسلسل دراما اجتماعية في إطار الواقع والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهو حلقات درامية منفردة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومن المنتظر عرضه قريبًا علي قناة "صدى البلد" حصريًا".

المسلسل سيناريو وحوار حسين محرم، إخراج دكتور أشرف عبد الهادي، ويشارك في بطولته كل من طلعت زكريا، محمد لطفي، محمد نجاتي، ريم البارودي، صبري عبد المنعم، دينا فؤاد.. وغيرهم.

على صعيد آخر، يستعد "زكريا" لإصدار أغنية جديدة علي الشهر المقبل، ويتعاون فيها مع الموزع الموسيقي محمد شفيق في ثان تعاون بعد نجاح "بنتخاصم" وهي لون جديد في الغناء تتميز بالطابع الشرقي المختلف.