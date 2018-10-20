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الزمالك يهزم رجاء أغادير في بدوري الأبطال لكرة اليد

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:16 م
الزمالك يهزم رجاء أغادير في بدوري الأبطال لكرة اليد
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رامي بشاي
 
حقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الفوز على نظيره رجاء أغادير بنتيجة 31/23 بأولى مباريات الفريق الأبيض بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية الأبطال .

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته بالبطولة للحفاظ على لقبها الذي يحمله المارد الأبيض .

ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة غدا قبل أن يواجه المجمع البترولي الجزائري يوم الاثنين المقبل بينما يقضي الثلاثاء كفترة راحة ليعود يوم الأربعاء ويواجه فريق كينشاسا من الكونغو برازفيل.

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