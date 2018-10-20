تعرفي على فوائد "الرمان" الصحية للعروس قبل الزواج
السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:09 م
فوائد الرمان الصحية، لا تعد ولا تحصى، كونه مصدر غنى بالفيتامينات" A، C، E، B5"، المعادن " الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم" ونسبة عالية من الألياف، لذا إخترنا لك أفضل فوائد الرمان، كي تستفيدي منها قبل وبعد الزواج للمحافظة على صحتك وبشرتك وقوامك الرشيق في آن واحد.
فوائد الرمان الصحية للعروس:
حددت إختصاصية التغذية منى إبراهيم من القاهرة، أفضل فوائد الرمان الصحية للعروس قبل وبعد الزواج في النقاط التالية:-
- يحافظ الرمان على صحة القلب والشرايين، كونه يعدل نسبة الكوليسترول في الدم بصفة مستمرة.
- يحتوي الرمان أنزيمات تحارب الإصابة بمرض هشاشة العظام على المدى البعيد.
- الرمان مفيد للأعراس اللواتي يعانين من مرض السكري، كونه يحافظ على معدل السكر في الدم.
- يعالج الرمان مرض فقر الدم" الأنيميا" في حالة إصابة العروس به قبل الزواج.
- يحمي الرمان الأعراس من الإصابة بسرطان الثدي قبل وبعد الزواج، كونه يحوي مضادات الأكسدة المفيدة في ذلك.
- يقلل الرمان من "التوتر وحالات الإكتئاب" قبل الزواج.
- يحافظ الرمان على صحة العيون قبل وبعد الزواج.
- يعمل عصير الرمان على تحسين عملية الهضم وعمل الأمعاء بصفة عامة.
- تناول كوب من الرمان يوميا يعطي نضارة للبشرة، كما يقي من علامات الشيخوخة المبكرة، كونه مسؤول عن بناء الخلايا وتصنيع الايلاستين والكولاجين في البشرة.
- يقوي الرمان جهاز المناعة بصفة عامة قبل وبعد الزواج.
- تناول الرمان خلال فترة إنقاص الوزن قبل الزواج، يساعدك أيتها العروس على التخلص من الدهون المتراكمة في " منطقة الكرش، الأرداف والفخذين".
- يقوي الرمان بوصيلات شعر العروس ، في حالة تناوله يوميا أو استخدامه كماسكات طبيعية للمحافظة على صحة الشعر بصفة عامة.
- استخدام قشرة الرمان مع قليل من الماء، كغرغرة للفم، يحميك أيتها من" تسوس الأسنان، التهاب اللثة، رائحة الفم الكريهه".
- يقام الرمان ارتفاع ضغط الدم بصفة عامة.
- يخلص الرمان الجسم قبل وبعد الزواج من الكوليسترول الضار، السموم والفضلات المتواجدة بالجسم.
- يحمي الرمان الجهاز الهضمي من" إضطرابات المعدة، القئ، قرحة المعدة، الغثيان".
وأخيرا.. أيتها العروس بعد أن تعرفتي على فوائد الرمان الصحية لك قبل وبعد الزواج، عليك استشارة طبيبك لتحديد الكميات المناسبة لك يوميا من الرمان للاستفادة من فوائده، خصوصا إذا كنت من اللواتي يعانين من مشكلات انخفاض ضغط الدم أومرض حساسية النباتات.
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