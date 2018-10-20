تعرفي على فوائد "الرمان" الصحية للعروس قبل الزواج

فوائد الرمان الصحية، لا تعد ولا تحصى، كونه مصدر غنى بالفيتامينات" A، C، E، B5"، المعادن " الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم" ونسبة عالية من الألياف، لذا إخترنا لك أفضل فوائد الرمان، كي تستفيدي منها قبل وبعد الزواج للمحافظة على صحتك وبشرتك وقوامك الرشيق في آن واحد.





فوائد الرمان الصحية للعروس:

حددت إختصاصية التغذية منى إبراهيم من القاهرة، أفضل فوائد الرمان الصحية للعروس قبل وبعد الزواج في النقاط التالية:-





- يحافظ الرمان على صحة القلب والشرايين، كونه يعدل نسبة الكوليسترول في الدم بصفة مستمرة.





- يحتوي الرمان أنزيمات تحارب الإصابة بمرض هشاشة العظام على المدى البعيد.





- الرمان مفيد للأعراس اللواتي يعانين من مرض السكري، كونه يحافظ على معدل السكر في الدم.





- يعالج الرمان مرض فقر الدم" الأنيميا" في حالة إصابة العروس به قبل الزواج.





- يحمي الرمان الأعراس من الإصابة بسرطان الثدي قبل وبعد الزواج، كونه يحوي مضادات الأكسدة المفيدة في ذلك.





- يقلل الرمان من "التوتر وحالات الإكتئاب" قبل الزواج.





- يحافظ الرمان على صحة العيون قبل وبعد الزواج.





- يعمل عصير الرمان على تحسين عملية الهضم وعمل الأمعاء بصفة عامة.





- تناول كوب من الرمان يوميا يعطي نضارة للبشرة، كما يقي من علامات الشيخوخة المبكرة، كونه مسؤول عن بناء الخلايا وتصنيع الايلاستين والكولاجين في البشرة.





- يقوي الرمان جهاز المناعة بصفة عامة قبل وبعد الزواج.





- تناول الرمان خلال فترة إنقاص الوزن قبل الزواج، يساعدك أيتها العروس على التخلص من الدهون المتراكمة في " منطقة الكرش، الأرداف والفخذين".





- يقوي الرمان بوصيلات شعر العروس ، في حالة تناوله يوميا أو استخدامه كماسكات طبيعية للمحافظة على صحة الشعر بصفة عامة.





- استخدام قشرة الرمان مع قليل من الماء، كغرغرة للفم، يحميك أيتها من" تسوس الأسنان، التهاب اللثة، رائحة الفم الكريهه".





- يقام الرمان ارتفاع ضغط الدم بصفة عامة.





- يخلص الرمان الجسم قبل وبعد الزواج من الكوليسترول الضار، السموم والفضلات المتواجدة بالجسم.





- يحمي الرمان الجهاز الهضمي من" إضطرابات المعدة، القئ، قرحة المعدة، الغثيان".



