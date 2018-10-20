مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر | بث مباشر للمباراة

بث مباشر موعد مباراة ليفربول وهيدرسفيلد.





يوم السبت 20 اكتوبر 2018.

الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت مصر.

الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا.

الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت الجزائر وتونس.

الساعة الرابعة ونصف مساءا بتوقيت المغرب وجرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة اليوم.





بين سبورتس 2.





أهداف ملخص المباراة





بعد انتهاء المقابلة سيقوم موقعكم الفجر الرياضي برفع فيديو علي اليوتيوب لعرض نتيجة مباراة ليفربول وهيدرسفيلد وأهداف اللقاء ونتيجة المباراة النهائية وملخص ما فعلة محمد صلاح ورمضان صبحي اليوم في المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر | بث مباشر للمباراة



