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الخطيب والمعلم وروقا بقميص الأهلي عليه شعار "أمبرو" الإنجليزية (صورة)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:13 م
الخطيب والمعلم وروقا بقميص الأهلي عليه شعار أمبرو الإنجليزية (صورة)
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علاء خليف
 
 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لرئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب وهو يرتدي قميص الأهلي وعليه شعار شركة "أمبرو" الانجليزية الراعي الجديد لملابس قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وسبق للأهلي أن إرتدى قمصان من تصنيع أمبرو وذلك خلال فترة الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لثنائي الزمالك فاروق جعفر وحسن شحاتة يرتديان قميص الأهلي وعليه شعار شركة "أمبرو" الانجليزية، خلال مهرجان اعتزال "بيبو" عام 1988.

وحصلت شركة "أمبرو" الانجليزية على حقوق رعاية ملابس الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فسخ النادي تعاقده مع شركة سبورتا السعودية

المزيد عن: ملابس الاهلي محمود الخطيب حسن شحاته الزمالك الأهلي
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