كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:11 م
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويدير لقاء اليوم، طاقم تحكيم، بقيادة مايكل أوليفير حكما للساحة.
ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 20 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويأمل ليفربول في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منها 20 نقطة، في حين يسعى هدرسفيلد للخروج من عنق الزجاجة، فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
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