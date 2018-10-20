ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:11 م
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
طباعة
 
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويدير لقاء اليوم، طاقم تحكيم، بقيادة مايكل أوليفير حكما للساحة.
ويدخل ليفربول اللقاء برصيد 20 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت
ويأمل ليفربول في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منها 20 نقطة، في حين يسعى هدرسفيلد للخروج من عنق الزجاجة، فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.
كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت


المزيد عن: مومو صلاح مشاهده مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد مشاهدة ليفربول محمد صلاح مباراة ليفربول وهدرسفيلد ليفربول وهدرسفيلد لايف ليفربول وهدرسفيلد تاون كول كورة ليفربول وهدرسفيلد تاون كورة ستار ليفربول وهدرسفيلد تاون كورة ستار تابع ليفربول وهدرسفيلد تاون بث ليفربول وهدرسفيلد تاون بث حى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
16:50
0
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
1
x
16:00
0
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
برايتون
وست هام يونايتد
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
0
x
16:00
2
واتفورد
كارديف سيتي
2
x
16:00
2
فولهام
بورنموث
0
x
16:00
0
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
0
x
16:15
0
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
2
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
15:30
3
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:00
0
أميان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 6:10:10 PM