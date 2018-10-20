ويأمل ليفربول في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منها 20 نقطة، في حين يسعى هدرسفيلد للخروج من عنق الزجاجة، فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.

كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | رابط يلا شوت



