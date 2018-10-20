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"سي إن إن": خاشقجي قُتل بهذه الطريقة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:08 م
سي إن إن: خاشقجي قُتل بهذه الطريقة
صورة أرشيفية
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الفجر السعودي
 

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، إثر تعرضه للخنق.

وقال المصدر (لم تكشف عن هويته): "إن السعوديون قد حددوا أن مقتل خاشقجي نتيجة الخنق أو الاختناق"، بعد إعلان الحكومة السعودية، أن خاشقجي "توفي" داخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار وتشابك بالأيدي"، دون تحديد كيفية مقتله أو مكان جثته.

وكانت صحف غربية وتركية، تحدثت عن مقتل خاشقجي بعد ساعتين من وصوله قنصلية بلاده في إسطنبول، وأنه تم تقطيع جسده بمنشار، على طريقة فيلم "الخيال الرخيص" الأمريكي الشهير.

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