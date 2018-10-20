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تابع أون لاين olline - مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم | بث مباشر ليفربول وهيديرسفيلد تاون لايف .. يلا شوت

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:09 م
تابع أون لاين olline - مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم | بث مباشر ليفربول وهيديرسفيلد تاون لايف .. يلا شوت
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تابع أون لاين olline - مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم | بث مباشر ليفربول وهيديرسفيلد تاون لايف .. يلا شوت
لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عليكم الاستعداد لمشاهدة واحدة من المباريات القوية في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره هيديرسفيلد تاون، والمحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، في مواجهة مصرية ينتظرها ملايين المتابعين في العالم، وخاصة مصر والوطن العربي.

ملعب "غالفارم"، معقل فريق هيديرسفيلد تاون، سيكون مسرحا لمباراة أصحاب الأرض وليفربول، حيث من المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 المباراة على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، بتعليق المصري أحمد الطيب، وبقيادة تحكيمية للحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفير.
تابع أون لاين olline - مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم | بث مباشر ليفربول وهيديرسفيلد تاون لايف .. يلا شوت
ومن المتوقع أن يدخل المدرب الألماني لليفربول، يورجن كلوب المباراة بقوته الضاربة متمثلة في الفرعون المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، من أجل انتزاع الثلاث نقاط، على أمل تعثر تشيلسي ومان سيتي والقفز على صدارة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون 

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون 

خط الوسط: فينالدوم، نابي كيتا، جيمس ميلنر 

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني

ليفربول يأمل في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منهم 20 نقطة، في حين يسعى هيديرسفيلد في الخروج من عنق الزجاجة فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.


تابع أون لاين olline - مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون اليوم | بث مباشر ليفربول وهيديرسفيلد تاون لايف .. يلا شوت
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