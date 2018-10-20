مجانا الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر | شاهد مباراة ليفربول اليوم | بث مباشر ماتش ليفربول

ليفربول يأمل في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منهم 20 نقطة، في حين يسعى هيديرسفيلد في الخروج من عنق الزجاجة فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.

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