عاجل- إيقاف رئيس نادي الزمالك عن أي نشاط رياضي لمدة عامين





وافقت الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية المصرية على إيقاف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الأولمبية القرار عقب انتهاء الاجتماع الطارئ المنعقد حاليا بمقر اللجنة الأولمبية بحضور 25 اتحادا رياضيا.

ووافقت الجمعية العمومية على اتخاذ هذه العقوبة نتيجة تحاوز رئيس نادي الزمالك ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء اللجنة الأولمبية.