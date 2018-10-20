خالد الجندي: التكاليف الشرعية تفرض حال توافر الاستطاعة
السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:09 مرقية جمال
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإسلام دين ليس له معيار عام، وإنما يقاس فعل الإنسان بمعيار خاص، مشيرًا إلى أنه في حال توافرت الاستطاعة فرضت التكاليف الشرعية.
وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "كل بنى آدم لا يكلفه الله إلا قدر استطاعته، وهنا المعيار شخصى، النبى –صلى الله عليه وسلم- يقول: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ".
وأكد، أنه لايمكن لأحد تقدير قدر الاستطاعة إلا الشخص نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ".
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