إحالة 148 موظفا بـ"مطوبس التعليمية" للتحقيق في كفر الشيخ

أحال الدكتورإسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، 148 موظفًا بالإدارة التعليمية بمطوبس للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري بالديوان العام.



وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه كلف وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، لتحقيق الانضباط الإداري، وسد العجز بالمدارس من المعلمين المتواجدين بالإدارة، لضمان انتظام وسير العملية التعليمية.