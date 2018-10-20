كورة لايف HD مباراة Liverpool اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر بدون تقطيع | مجاناً عبر Bein Sport 2 HD

مباراة Liverpool اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر بدون تقطيع | مجاناً عبر Bein Sport 2 HD



لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عليكم الاستعداد لمشاهدة واحدة من المباريات القوية في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره هيديرسفيلد تاون، والمحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، في مواجهة مصرية ينتظرها ملايين المتابعين في العالم، وخاصة مصر والوطن العربي.

مباراة Liverpool اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر بدون تقطيع | مجاناً عبر Bein Sport 2 HD



ملعب "غالفارم"، معقل فريق هيديرسفيلد تاون، سيكون مسرحا لمباراة أصحاب الأرض وليفربول، حيث من المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 المباراة على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، بتعليق المصري أحمد الطيب، وبقيادة تحكيمية للحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفير.





موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون 7:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:30 مساءاً بتوقيت العراق . 6:30 مساءاً بتوقيت السودان . 7:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:30 مساءاً بتوقيت تونس . 5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:30 مساءاً بتوقيت قطر. 4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون - حراسة المرمى: أليسون بيكر

- الدفاع: ترينت أليكساندر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون

- الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، فاينالدوم

- الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني



التشكيل المتوقع لفريق هيديرسفيلد أمام ليفربول اليوم

لوسيل ، كونجولو ، بيلينج ، مووي ، دياخابي ، لوي ،فان لا بارا ، موني ، زانكا ، شيندرلين ، هاديرجوجنج





ليفربول يأمل في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منهم 20 نقطة، في حين يسعى هيديرسفيلد في الخروج من عنق الزجاجة فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.

مباراة Liverpool اليوم.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد بث مباشر بدون تقطيع | مجاناً عبر Bein Sport 2 HD

