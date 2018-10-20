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عاجل.. اللجنة الأولمبية تناقش إسقاط عضوية رئيس الزمالك

السبت 20/أكتوبر/2018 - 06:06 م
عاجل.. اللجنة الأولمبية تناقش إسقاط عضوية رئيس الزمالك
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هاني عصام
 
تناقش الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المنعقدة حاليًا إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك خلال الإجتماع المنعقد حاليًا.

وظهر في أعمال الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية بند إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك وسيتم عرض البند على الجمعية العومية لإصدار موقفهم النهائي.
المزيد عن: كورة رياضة رئيس الزمالك اللجنة الأولمبية الزمالك الجمعية العمومية
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