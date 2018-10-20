عاجل.. اللجنة الأولمبية تناقش إسقاط عضوية رئيس الزمالك



وظهر في أعمال الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية بند إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك وسيتم عرض البند على الجمعية العومية لإصدار موقفهم النهائي.

تناقش الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المنعقدة حاليًا إسقاط عضوية رئيس نادي الزمالك خلال الإجتماع المنعقد حاليًا.