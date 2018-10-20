ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:38 م
مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين
طباعة
 
مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين 


أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي هدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - لالانا - شاكيري

خط الهجوم : محمد صلاح - ستوريدج

مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين 

المزيد عن: هدرسفيلد مشاهده الدوري الانجليزي الممتاز مشاهده مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد محمد صلاح مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد ليفربول وهدرسفيلد مباشر ليفربول وهدرسفيلد ليفربول لايف كورة اون لاين مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد كول كورة بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد كورة لايف بث مباشر ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر بث حى اليوم الدوري الانجليزي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
16:50
0
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
1
x
16:00
0
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
0
x
16:00
1
برايتون
وست هام يونايتد
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
0
x
16:00
2
واتفورد
كارديف سيتي
2
x
16:00
2
فولهام
بورنموث
0
x
16:00
0
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
0
x
16:15
0
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
0
x
15:00
2
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
0
x
15:30
3
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
1
x
15:30
2
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
0
x
17:00
0
أميان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 6:10:09 PM