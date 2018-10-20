مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين





أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي هدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : اليسون





خط الدفاع : جوميز - فان دايك - لوفرين - روبرتسون





خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - لالانا - شاكيري





خط الهجوم : محمد صلاح - ستوريدج





مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لمباراة ليفربول ضد هدرسفيلد بالدوري الأنجليزي - كورة اون لاين



