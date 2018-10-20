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سيراميكا كليوباترا راحة من التدريبات اليوم.. ويستعد للترسانة غدا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:38 م
سيراميكا كليوباترا راحة من التدريبات اليوم.. ويستعد للترسانة غدا
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الفجر الرياضي
 

 

منح رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، لاعبيه راحة سلبية من المران اليوم، خوفا عليهم من الإجهاد.

ويستأنف الفريق تدريباته ظهر غد الأحد، على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الترسانة، عصر الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويحتل كليوباترا المراكز الرابع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة، برصيد ١٣ نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كوكاكولا والقناة والترسانة أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

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