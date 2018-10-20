جيسون درولو يحي حفلًا ناجحًا بمدينة ميلان الإيطالية (صور)

أحيا النجم الشاب جيسون درلو، حفلا غنائيا بمسرح سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية الذي سبق وأن شهد بداية مسيرته الفنية منذ 5 أعوام.

ويعتبر حفل النجم الهايتي الشهير ضمن حملة لجمع تبرعات لمرضى سرطان الثدي بأوروبا والولايات المتحدة حيث تخصص إيرادات الحفل لمستشفيات هذا المرض.

وعرف حيسون درلو بغنائه لأغنية كوكا الرسمية لبطولة كأس العالم روسيا 2018، والتي شارك بها النجم تامر حسني الغناء.