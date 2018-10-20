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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر محمد صلاح (yalla shoot)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:35 م
يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر محمد صلاح (yalla shoot)
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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر محمد صلاح (yalla shoot)

يخوض نادي ليفربول اليوم مساء السبت 20 أكتوبر، والذي ينشط في صفوفه محترفنا المصري "محمد صلاح" مباراة جديدة أمام فريق هدرسفيلد تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز.  

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر محمد صلاح (yalla shoot)

ويبحث محمد صلاح نجم المنتخب الوطني عن هدفه الأول خارج ملعب الانفيلد ، عندما يحل ليفربول ضيفاً على هدرسفيلد تاون، الذى يضم الجناح المصرى رمضان صبحى ضمن مباريات الجولة التاسعة، حيث لم يتمكن محمد صلاح من التسجيل خارج الديار، فى حين نجح اللاعب المصرى بالتسجيل فى المباريات الثلاث التى أقيمت فى معقل ليفربول أمام وست هام يونايتد وبرايتون وساوثهامبتون، كما أنه لم يسجل منذ يوم 22 سبتمبر الماضى عندما أحرز هدفاً فى فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، وشارك محمد صلاح فى 11 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى، منها 10 مباريات شارك فيها أساسياً، وسجل 3 أهداف وصنع "هدفين".


يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بث مباشر محمد صلاح (yalla shoot)


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