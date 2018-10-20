"البنك الأوربى" يكشف عن حجم استثماراته فى مصر

قالت جانيت هيكمان المدير الإقليمي للبنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط، أن استثمارات البنك في المنطقة بلغت نحو 8 مليار يورو وكانت حصة مصر نحو 4 مليارات يورو، خلال المدة التي بدأ فيها البنك نشاطه في المنطقة منذ حوالي ست سنوات.





جاء ذلك فى الندوة التى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية والبنك الأوروبى للإعمار والتنمية حول التشغيل والانتاجية فى مصر.





وأكدت جانيت حرص البنك على دعم مرحلة التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري ونقلت التفاؤل العام بما حققه البرنامج الاقتصادي حتى الآن، وأن تحقيق النمو المستدام والشامل يحتاج لقطاع خاص قادر على إحتواء العمالة الجديدة التي تدخل للسوق كل عام، وأشارت إلى أهمية تعزيز تنافسية القطاع الخاص والشمول المالي وتسهيل دخول النساء والشباب لسوق العمل.





ومن جانب آخر، أكد راجى أسعد الأستاذ بجامعة مينيسوتا، والزميل بمنتدى البحوث الاقتصادية أن تحليل بيانات التعداد الاقتصادى لجهاز التعبئة والإحصاء وبيانات تعداد المنشآت يوضح أن المنشآت غير الرسمية تخلق وظائف بمعدلات أعلى من الرسمية، وأن الانتاجية فى الشركات المتوسطة أعلى منها فى الشركات الكبيرة، مشيرا الى أن عدد الشركات المتوسطة فى نمو واضح منذ 2006 حتى الآن بعد أن كانت المنشآت موزعة تقريبا بين الكبيرة ومتناهية الصغر فقط. ونبه اسعد إلى ان قطاعات الإنشاء والعقارات والنقل والتخزين لا تزال هى المولد الاكبر لفرص العمل ، وهى التى تستقطب القدر الاكبر من الاستثمارات مشيرا الى اهمية العناية بالصناعة التحويلية.





وأوضحت البحوث التى ناقشتها الندوة وأعدها خبراء اجانب ومصريون، الى ضرورة تعزيز التنافسية واتاحة المعلومات عن الاسواق أمام المستهلكين والموزعين والعمال ، وبالتالى فإن التغيرات فى الانتاجية لا تؤثر على الاجور ، ونوهت الى زيادة مشاركة النساء فى سوق العمل .





وقال لوكا فيدى ممثل منظمة العمل الدولية، أن على مصر ان تركز على المشاريع الصغيرة لإحداث النمو فى الاقتصاد والوظائف .





من جانبه، قال الدكتور إبراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن توفر المعلومات الدقيقة من خلال جهاز الاحصاء أتاح فرصة لعمل بحوث معمقة حول قضايا التشغيل والاجور والانتاجية وعمل النساء وعلاقة مستوى التعليم والتدريب بفرص العمل، بما يخدم سياسات الاصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر حاليا.