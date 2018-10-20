بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الدوري الانجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر | اون لاين

يعود ليفربول لاستنئاف مشواره في الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي عندما يخرج لملاقاة هدرسفيلد مساء غدًا السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.





خلال الأسبوع الجاري شعرت جماهير ليفربول ومدرب الفريق يورجن كلوب بتوتر في ظل إصابة جيمس ميلنر، إلا أن مسلسل الإصابات نال الرباعي ساديو ماني ونابي كيتا والمدافع فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح مع منتخباتهم خلال فترة الأسبوع الدولي، لكن شهدت تدريبات الريدز عودة فان دايك وصلاح.

بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون الدوري الانجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر | اون لاين



