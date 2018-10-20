كورة اون لاين الأهلي والاتفاق.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة بحثا عن انتزاع الصدارة يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الاتفاق والذي يتواجد ضمن صفوفه الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، في الخامسة الا عشر دقائق مساءا بتوقيت القاهرة السادسة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 20-10-2018 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-2019.

معلومات عن المباراة:

تقام مباراة الأهلي والاتفاق، على استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثا عن انتزاع الصدارة من النصر السعودي، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة وحيدة وتفصله نقطتين عن النصر المتصدر بـ15 نقطة.

ويعيش الثنائي عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي حالة من التألق مع الفريق في الفترة الأخيرة.

بينما يدخل الاتفاق المباراة بحثا عن تحقيق فوز يدفعه للمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل فريق الاتفاق المركز السادس برصيد 8 نقاط.كورة اون لاين الأهلي والاتفاق.. نقل مباشر بدون تقطيع|جوال|يوتيوب|أكثر من جودة

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي والاتفاق في الخامسة الا عشر دقائق مساءا بتوقيت القاهرة السادسة الا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 20-10-2018، وتذاع المباراة عبر قنوات الرياضية السعودية، وقنوات دوري بلس، ببث مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي.



