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بث مباشر- مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر الآن في الدوري الإيطالي.. لايف hd

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:33 م
بث مباشر- مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر الآن في الدوري الإيطالي.. لايف hd
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الفجر الرياضي
 

بث مباشر- مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر الآن في الدوري الإيطالي.. لايف hd يستضيف فريق يوفنتوس بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق جنوى في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 20-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الأسبوع التابع لبطولة الدوري الإيطالي.

 

معلومات عن المباراة:

 

يحتل اليوفي المركز الأول برصيد 24 نقطة يدخل هذه اللقاء وسيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء على جنوى لاستكمال سلسة انتصاراته المتتالية في الكالتشيو ليستمر على صدارة جدول الترتيب، السيدة العجوز كان قد خاض أخر لقاء له في الدوري أمام أودينيزي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 6 من الشهر الجاري، وحسم رونالدو وأعوانه المواجهة لصالحهم بهدفين دون رد .

 

بينما يدخل فريق جنوى الذي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليوفي وخطف الثلاث نقاط، ليتقدم للمراكز الأولى في جدول الترتيب، رفقاء كريزستوف بياتيك قادمين من خسارة قاسية على يد بارما في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم 7 من الشهر الجاري .بث مباشر- مباراة يوفنتوس وجنوى بث مباشر الآن في الدوري الإيطالي.. لايف hd

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

 


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