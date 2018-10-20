مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

على مستوى التاريخ، يمتلك ليفربول أفضلية تاريخية على هدرسفيلد حيث أنه لم يستقبل هدف في مباريات الفريقين منذ إبريل 1962، حين تعادلا 1-1 في دوري الدرجة الثانية، بينما لم يخسر الفريق منذ 1959، وكان بدوري الدرجة الثانية أيضا، فيما كان أخر فوز لهدرسفيلد على ليفربول في دوري الدرجة الأولى عام 1954.





لكن على أرض الواقع، فشل ليفربول في تحقيق أي فوز في آخر أربع مباريات بكافة المسابقات، ولدى مدربه الألماني يورجن كلوب بعض الإصابات التي ربما تقلقه.





وعاد الرباعي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني، ونابي كيتا إلى النادي مصابين خلال مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم غير أن الثنائي المصري والهولندي شاركا في التدريبات بشكل طبيعي.





وحتى مع غياب الرباعي، يظل ليفربول مرشحا للفوز على هدرسفيلد، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، وحصد ثلاث نقاط فقط من ثماني مباريات.





ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متساويًا في النقاط مع مانشستر سيتي المتصدر، وتشيلسي صاحب المركز الثاني، لكن يتأخر بفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة.



