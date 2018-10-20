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شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح وهدرسفيلد لايف مشاهدة اون لاين ليفربول وهدرسفيلد تاون HD

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:21 م
شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح وهدرسفيلد لايف مشاهدة اون لاين ليفربول وهدرسفيلد تاون HD
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شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح وهدرسفيلد لايف مشاهدة اون لاين ليفربول وهدرسفيلد تاون HD
تشهد مباراة اليوم السبت بين هدرسفيلد تاون وليفربول أول مواجهة مصرية محتملة في الموسم الحالي، حين يلتقي رمضان صبحي ومحمد صلاح في السادسة والنصف مساءًا.

محمد صلاح استطاع أن يكون جزء من الحدث في مباراتي الذهاب والعودة أمام هدرسفيلد الموسم الماضي، فقد أهدر ركلة جزاء في الدور الأول وفاز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، وفي لقاء العودة أحرز هدف وفاز فريقه بنفس النتيجة.

وبالنسبة لرمضان صبحي، فلديه أمل في المشاركة بالمباراة بعدما غاب منذ الجولة الثانية عقب التعرض لإصابة على مستوى الركبة، ولم يشارك سوى 6 دقائق فقط كانت أمام مانشستر سيتي في أول مباريات الموسم.
شاهد مباراة ليفربول محمد صلاح وهدرسفيلد لايف مشاهدة اون لاين ليفربول وهدرسفيلد تاون HD

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