مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر اليوم في الدوري الأنجليزي

سجل محمد صلاح هدفاً وصنع آخر فى فوز ليفربول على أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما يوم 27 أغسطس 2017 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".









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