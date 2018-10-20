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بث مباشر مباراة ليفربول (Mohamed Salah) وهدرسفيلد تاون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:21 م
بث مباشر مباراة ليفربول (Mohamed Salah) وهدرسفيلد تاون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة
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بث مباشر مباراة ليفربول (Mohamed Salah) وهدرسفيلد تاون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

وينتظر ظهور النجم محمد صلاح مع ليفربول حين يواجه هدرسفيلد تاون.

بث مباشر مباراة ليفربول (Mohamed Salah) وهدرسفيلد تاون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

ويأمل ليفربول في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهى مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منها 20 نقطة، في حين يسعى هدرسفيلد للخروج من عنق الزجاجة، فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.

في مواجهة مصرية خالصة بالبريمير ليج، يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي والذيي تواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع فريق هدرسفيلد والذي يلعب له رمضان صبحي في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم 20-10-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-2019.

بث مباشر مباراة ليفربول (Mohamed Salah) وهدرسفيلد تاون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة

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