ميناء دمياط يصدر 1.6 ألف طن من العلف

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و سفينتى بضائع عامة . بينما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174801 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55317 طنا .





كما غادر الميناء قطار لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 1365 طن قمح ، في حين غادر عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 4033 طن قمح .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 2554 طن فوسفات و 1300 طن رمل و 9445 طن ملح 1600 طن علف .