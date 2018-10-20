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ميناء دمياط يصدر 1.6 ألف طن من العلف

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:19 م
ميناء دمياط يصدر 1.6 ألف طن من العلف
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الفجر الاقتصادى
 
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن حاويات و سفينتى بضائع عامة . بينما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 174801 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55317 طنا .

كما غادر الميناء قطار لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 1365 طن قمح ، في حين غادر عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 4033 طن قمح .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 2554 طن فوسفات و 1300 طن رمل و 9445 طن ملح 1600 طن علف .
المزيد عن: ميناء دمياط الموانئ المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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