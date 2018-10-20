الاتحاد يعلن تمسكه بـ "سيسيه" .. وتدعيمات لسيد البلد في يناير
السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:21 مأحمد شاكر
أكد مصدر من داخل نادي الاتحاد السكندري لمراسل الفجر الرياضي، أن كل ما يتردد حول عودة سيسيه للزمالك مرة أخرى وقطع اعارته في يناير غير مقبول على الاطلاق خاصة وان عقد اعارة اللاعب مع الفريق السكندري ممتد حتى نهاية الموسم.
وأـشار المصدر ان الفريق فنياً فى حاجة الى سيسيه حتى نهاية الموسم وان الجهاز الفني لن يفرط في أي لاعب، خاصة وان الفريق يحتاج لـ تدعيمات فى يناير.
وعن مشاركته أمام الزمالك بالبطولة العربية أكد المصدر ان هذا الملف سوف يتم فتحه بشكل اكبر عقب لقاء اليوم أمام بتروجت بالدوري.
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