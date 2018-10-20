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كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بلندن (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:18 م
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بلندن (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

بعد مشاركتها المميزة بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته رقم 75، ظهرت النجمة كيت بلانشيت بالعاصمة الإنجليزية لندن لافتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد The House With The Clock In Its Walls.

 

وظهرت كيت بإطلالة أنيقة من تصميمات "لويس فيتون" لفتت لها أنظار الحضور الكبير من الإعلاميين والجماهير.

 

وشارك كيت في افتتاح العرض الخاص للفيلم النجم الكوميدي الأمريكي جاك بلاك، الذي يشاركها في بطولته.

كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بلندن (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بلندن (صور)
كيت بلانشيت تتفتح العرض الأول لفيلمها الجديد بلندن (صور)
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