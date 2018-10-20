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رابط كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (مومو صلاح) بث مباشر liverpool أون لاين اليوم 20-10-2018

السبت 20/أكتوبر/2018 - 04:17 م
رابط كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (مومو صلاح) بث مباشر liverpool أون لاين اليوم 20-10-2018
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رابط كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (مومو صلاح) بث مباشر liverpool أون لاين اليوم 20-10-2018

وفي نفس توقيت اللقاء يلعب ريال مدريد على ملعبه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

رابط كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (مومو صلاح) بث مباشر liverpool أون لاين اليوم 20-10-2018

لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عليكم الاستعداد لمشاهدة واحدة من المباريات القوية في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره هيديرسفيلد تاون، والمحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، في مواجهة مصرية ينتظرها ملايين المتابعين في العالم، وخاصة مصر والوطن العربي.
رابط كورة لايف | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول (مومو صلاح) بث مباشر liverpool أون لاين اليوم 20-10-2018

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