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شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:07 م
شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD
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شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD
يحتل ليفربول المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 20 نقطة خلف مانشستر سيتى وتشيلسى بفارق الأهداف، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز الـ18 برصيد ثلاث نقاط.
شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD
التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون
 - حراسة المرمى: أليسون بيكر
- الدفاع: ترينت أليكساندر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون
- الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، فاينالدوم
- الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني
شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD

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