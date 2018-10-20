شاهد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | بث مباشر محمد صلاح HD

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون

- حراسة المرمى: أليسون بيكر

- الدفاع: ترينت أليكساندر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون

- الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، فاينالدوم

- الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني