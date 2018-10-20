ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:38 م
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر (صور)
طباعة
يارا أحمد- تصوير: بلال أحمد
 
عقد الفنان خالد النبوي، منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، للإعلان عن انطلاق حملة التبرع بالدم لسفير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري.

بدأت الحملة من مقر بنك الدم المركزي بالجلاء اليوم وقام بالتبرع بدمه هو وعدد كبير من الشباب ويعد ذلك بداية حملة كبيرة للتبرع بالدم في كل محافظات مصر سينتقل فيها الفنان خالد النبوي للمحافظات والجامعات المختلفة للدعوة للتبرع بالدم.
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
-
x
16:50
-
الأهلي
الشباب
-
x
18:45
-
الهلال
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
19:00
-
بتروجيت
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
1
x
13:30
2
مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
نيوكاسل يونايتد
-
x
16:00
-
برايتون
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
توتنهام هوتسبير
وولفرهامبتون
-
x
16:00
-
واتفورد
كارديف سيتي
-
x
16:00
-
فولهام
بورنموث
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
18:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
ريال مدريد
1
x
13:00
2
ليفانتي
فالنسيا
-
x
16:15
-
ليجانيس
فياريال
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
برشلونة
-
x
20:45
-
إشبيلية
الدوري الإيطالي
روما
-
x
15:00
-
سبال
يوفنتوس
-
x
18:00
-
جنوى
أودينيزي
-
x
20:30
-
نابولي
الدوري الألماني
شتوتجارت
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
فولفسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
أميان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/20/2018 3:11:48 PM