مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)

عقد الفنان خالد النبوي، منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، للإعلان عن انطلاق حملة التبرع بالدم لسفير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري.



