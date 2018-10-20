مؤتمر صحفي لـ خالد النبوي بالتعاون مع مؤسسة "الهلال الأحمر" (صور)
السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:38 ميارا أحمد- تصوير: بلال أحمد
عقد الفنان خالد النبوي، منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري، للإعلان عن انطلاق حملة التبرع بالدم لسفير بنوك الدم بالهلال الأحمر المصري.
بدأت الحملة من مقر بنك الدم المركزي بالجلاء اليوم وقام بالتبرع بدمه هو وعدد كبير من الشباب ويعد ذلك بداية حملة كبيرة للتبرع بالدم في كل محافظات مصر سينتقل فيها الفنان خالد النبوي للمحافظات والجامعات المختلفة للدعوة للتبرع بالدم.