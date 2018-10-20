يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة  ليفربول وهدرسفيلد تاون | مشاهدة  ليفربول وهدرسفيلد تاون الان

ولم يخسر ليفربول فى آخر 11 مباراة بالدورى ضد هدرسفيلد داخل وخارج ملعب "آنفيلد"، حيث فاز ليفربول فى ثمانى مباريات وتعادل فى ثلاث منذ عام 1959.

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