يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان
السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:03 م
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان
ولم يخسر ليفربول فى آخر 11 مباراة بالدورى ضد هدرسفيلد داخل وخارج ملعب "آنفيلد"، حيث فاز ليفربول فى ثمانى مباريات وتعادل فى ثلاث منذ عام 1959.
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان
موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون
7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
يلا شوت yallaa shoot | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | مشاهدة ليفربول وهدرسفيلد تاون الان
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