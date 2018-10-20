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زيادة سعر التذكرة لـ 16 جنيه.. 4 مشاهد في التشغيل التجريبي لـ"مترو مصر الجديدة"

السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:04 م
زيادة سعر التذكرة لـ 16 جنيه.. 4 مشاهد في التشغيل التجريبي لـمترو مصر الجديدة
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ياسمين مبروك
 

بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، والذي يستمر لمدة شهرين، حيث يبدأ الافتتاح من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة، إلا أن وزير النقل أعلن عن دراسة لزيادة سعر تذكرة المترو لـ 16 جنيه.

 

تفقد وزير النقل

 

شهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، صباح اليوم السبت، بدء اختبارات التشغيل (طبقا للتعاقد) للجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وذلك بحضور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات هيئة الأنفاق.

 

واستقل "عرفات" آخر رحلة قطار مترو بعد وصوله إلى محطة الأهرام بمصر الجديدة، آخر محطات المرحلة الثانية من الخط الثالث، متجها إلى عدد من محطات المرحلة الرابعة (هارون - هيليوبليس)، والتي يجري بها التشغيل التجريبي.

 

محطات المترو

 

ويتضمن الافتتاح التجريبي، 4 محطات هي "الألف مسكن- هارون- النزهة- نادي الشمس، حيث بدأ الافتتاح من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة.

 

وأوضح وزير النقل، أنه سيتم افتتاح مشروع مترو مصر الجديدة بعد انتهاء اختبارات التشغيل التى بدأت اليوم والتأكد من إجراءات السلامة والأمان.

 

تطبيق تذكرة جديدة

 

وأكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أنه يجرى دراسة تطبيق سعر تذكرة جديد مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث الممتد من محطة هارون حتى محطة نادى الشمس بمصر الجديدة.

 

وأضاف وزير النقل، أن الدولة ما زالت تدعم التذكرة التي قيمتها ٧ جنيه ب ٩ جنيهات، لافتًا إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة مع الهيئة القومية للانفاق، أي قد يصل سعر التذكرة بعد الزيادة لـ16 جنيها.

 

تكلفة التنفيذ

 

بدأت أعمال تنفيذ هذه المرحلة في يوليو 2015، وتبلغ تكلفة تنفيذ المشروع إجمالية 1.842 مليار جنيه مصريًا  و257 مليون يورو ممولة من الخزانة العامة للدولة.

 

ويأتي التشغيل التجريبي، ضمن حرص الوزارة على التأكد من سلامة وآمان السكة، والأرصفة، والتأكد من سلامة الأنظمة الكهربائية.

 

 

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