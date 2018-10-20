رابط ماتش ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر بالدوري الأنجليزي| كورة اون لاين
السبت 20/أكتوبر/2018 - 03:00 م
رابط ماتش ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر بالدوري الأنجليزي| كورة اون لاين
تأكد غياب رمضان صبحي، لاعب وسط نادي هدرسفيلد، عن مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بسبب الإصابة.
وكان رمضان صبحي قد غاب مؤخرا عن الملاعب ولم يلتحق بمعسكر منتخب مصر الأخير بسبب الإصابة.
رابط ماتش ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر لايف HD | مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر بالدوري الأنجليزي| كورة اون لاين
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