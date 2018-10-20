التحالف العربي يسيطر على طائرة حوثية إيرانية مسيرة مزودة بالمتفجرات

سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة، التابعة للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية من نوع "قاصف1" بخصائص ومواصفات إيرانية كانت محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة لقوات التحالف العربي بمديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة.





واكتشفت الفرق المختصة خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة، كمية من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة في محاولات فاشلة من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لرفع الروح المعنوية الإنهزامية لعناصرها، وذلك على وقع هزائمها المتلاحقة، وسقوط مواقعها في الساحل الغربي.





تجدر الإشارة إلى أن "قوات التحالف العربي تواصل التصدي لعمليات ميليشيات الحوثي كافة في ظل استمرار التسليح الإيراني للميليشيات في اليمن" والذي يعد مخالفاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر في أبريل 2015 وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين ما يثبت تورط النظام الإيراني وانتهاك القرار بدعم الميليشيات الانقلابية بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار.