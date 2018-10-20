يوفنتوس "هايص" وريال مدريد "لايص" والسر عند رونالدو (أرقام)

واصل فريق ريال مدريد الاسباني نتائجه المُخيبة بالموسم الحالي، بعدما تلقي هزيمة جديدة أمام فريق ليفانتي بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني (الليجا).

وخاض ريال مدريد 9 مباريات في الدوري الإسباني بالموسم الحالي، فاز في 4 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وجمع 14 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا.

ويعاني ريال مدريد بشكل ملحوظ منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لعب الفريق الملكي 12 مباراة "بدون رونالدو" في مختلف البطولات المحلية والقارية بالموسم الحالي، فاز في 5 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين، وسجل 18 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا.

ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو

أول مباراة خاضها ريال مدريد بدون كريستيانو رونالدو كانت أمام جاره اللدود أتليتكو مدريد في السوبر الأوروبي وخسر 4-2، ثم اتبعها بـ 3 انتصارات متتالية بالدوري الاسباني على حساب خيتافي وجيرونا وليجانيس، قبل أن يتعادل مع اتليتك بيلباو، ثم فاز على روما الإيطالي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا، وانتصر ايضًا على اسبانيول بهدف نظيف في الليجا.

وفشل ريال مدريد في تحقيق أي انتصار في اخر 5 مباريات له، حيث خسر أمام اشبيلية، وسسكا موسكو، وألافيس، وليفانتي، وتعادل مع اتليتكو مدريد في الدوري الاسباني.

وبمقارنة نتائج ريال مدريد في الموسم الحالي، بنتائجه في موسم 2017-2018 كاملًا، نجد تأثير سلبي كبير لرحيل النجم البرتغالي "رونالدو" عن أداء ونتائج الفريق الملكي، حيث خسر الفريق في 9 مباريات فقط خلال الموسم الماضي كاملًا، بينما تلقي الميرينجي هذا الموسم 5 هزائم حتي الآن، ولم يمر سوي شهرين فقط من موسم (2018-2019).

كما فشل ريال مدريد في تسجيل أهداف خلال (7 ساعات و45 دقيقة) متتالية في جميع البطولات في الموسم الحالي، وذلك يعد أسوأ رقم حققه الملكي عبر تاريخه، وهي أطول فترة لم يحرز خلالها الفريق أي أهداف منذ تأسيسه.





كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

على الجانب الآخر خاض "رونالدو" مع فريقه الجديد يوفنتوس 9 مباريات في مختلف البطولات، فاز اليوفي بها جميعًا، وسجل "الدون" 4 أهداف وصنع 5 أهداف، ويتصدر فريقه جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ24 نقطة، كما يتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط.

يوفنتوس لم يتلق أي هزيمة في الموسم الحالي حتي الآن، حيث خاض 10 مباريات (شارك رونالدو في 9 منها) بمختلف البطولات وفاز بها جميعًا، بينما في أول 10 مباريات بالموسم الماضي، خسر مباراتين وتعادل في مباراة وفاز في 7 مباريات.

وهنا يتضح التأثير الإيجابي لـ"رونالدو" على نتائج يوفنتوس، وكذلك التأثير السلبي لرحيله على نتائج وأداء ريال مدريد والذي يجب على إدارته التحرك سريعًا من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية لتعويض رحيل النجم البرتغالي واستعادة الفريق بريقه مجددًا والعودة للمنافسة على البطولات والألقاب.



