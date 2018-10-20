بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر

ملعب "غالفارم"، معقل فريق هيديرسفيلد تاون، سيكون مسرحا لمباراة أصحاب الأرض وليفربول، حيث من المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 المباراة على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، بتعليق المصري أحمد الطيب، وبقيادة تحكيمية للحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفير.

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