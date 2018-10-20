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بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر

السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:57 م
بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر
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بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر
سجل محمد صلاح 49 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية مع ليفربول الذى انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى، حسبما ذكر الموقع الرسمى لنادى ليفربول.
بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر
ملعب "غالفارم"، معقل فريق هيديرسفيلد تاون، سيكون مسرحا لمباراة أصحاب الأرض وليفربول، حيث من المقرر أن تقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 المباراة على الهواء مباشرة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، بتعليق المصري أحمد الطيب، وبقيادة تحكيمية للحكم الإنجليزي الشهير مايكل أوليفير.
بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون | تابع لايف مشاهدة مباراةليفربول وهدرسفيلد تاون اليوم بث مباشر


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