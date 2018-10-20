مشاهدة مباراة هدرسفيلد وليفربول بث مباشر (الدوري الانجليزي)| كورة ستار مباراة ليفربول اليوم | شاهد (رمضان صبحي) الآن يدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله السلبي مع مانشستر سيتي في الجولة الماضية من البريميرليج، وكذلك خسارته أمام نابولي 1-0 في دوري أبطال أوروبا. ويسعى الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات، خاصة أن هدرسفيلد يقدم أداء سيئا هذا الموسم. ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ20 نقطة، متساويا مع تشيلسي ومان سيتي، ولكنه متأخراً عنهما في الترتيب بفارق الأهداف.



غيابات ليفربول وسيغيب عن ليفربول أليكس أوكسليد-تشامبرلين، وكلافان وكيتا وميلنر بداعي الإصابة. فيما تحوم شكوك حول مشاركة ساديو ماني، بعد تعرضه لكسر في الإصبع أثناء تواجده مع منتخب بلاده. صلاح يعود وفي سياق متصل، تعافى محمد صلاح من الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب المصري أمام سوازيلاند، وشارك في تدريبات فريقه الخميس، وبات جاهزا للقاء، ونفس الأمر للمدافع الهولندي فان دايك. ويعاني صلاح من قلة التهديف هذا الموسم، بالمقارنة بالموسم الماضي، وسجل حتى الآن 3 أهداف فقط. ويسعى الفرعون المصري لاستعادة نغمة التهديف من جديد أمام هدرسفيلد.

مشاهدة مباراة هدرسفيلد وليفربول بث مباشر (الدوري الانجليزي)| كورة ستار مباراة ليفربول اليوم | شاهد (رمضان صبحي) الآن

وتوج الفرعون مؤخرا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف، كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول. وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.





موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .













التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون

- حراسة المرمى: أليسون بيكر

- الدفاع: ترينت أليكساندر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون

- الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، فاينالدوم

- الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني









التشكيل المتوقع لفريق هيديرسفيلد أمام ليفربول اليوم

لوسيل ، كونجولو ، بيلينج ، مووي ، دياخابي ، لوي ،فان لا بارا ، موني ، زانكا ، شيندرلين ، هاديرجوجنج





ليفربول يأمل في العودة من ديار زملاء رمضان صبحي بنتيجة الفوز وعدم التفريط في أي نقطة في صراع المقدمة المشتعل، الذي يأتي في صدارته 3 أندية وهم مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول، ولكل منهم 20 نقطة، في حين يسعى هيديرسفيلد في الخروج من عنق الزجاجة فالفريق يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب ويمتلك في جعبته 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات فقط، حيث لم يحقق أي فوز في المسابقة منذ بداية هذا الموسم.





مشاهدة مباراة هدرسفيلد وليفربول بث مباشر (الدوري الانجليزي)| كورة ستار مباراة ليفربول اليوم | شاهد (رمضان صبحي) الآن