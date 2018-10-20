بث مباشر (كورة اون لاين) رابط مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر| الدوري الأنجليزي | شاهد الآن| اون لاين
السبت 20/أكتوبر/2018 - 02:54 م
بث مباشر (كورة اون لاين) رابط مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر| الدوري الأنجليزي | شاهد الآن| اون لاين
تشهد مباراة اليوم السبت بين هدرسفيلد تاون وليفربول أول مواجهة مصرية محتملة في الموسم الحالي، حين يلتقي رمضان صبحي ومحمد صلاح في السادسة والنصف مساءًا.
محمد صلاح استطاع أن يكون جزء من الحدث في مباراتي الذهاب والعودة أمام هدرسفيلد الموسم الماضي، فقد أهدر ركلة جزاء في الدور الأول وفاز ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة، وفي لقاء العودة أحرز هدف وفاز فريقه بنفس النتيجة.
بث مباشر (كورة اون لاين) رابط مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر| الدوري الأنجليزي | شاهد الآن| اون لاين
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