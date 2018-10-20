يلا شوت - مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد الآن | اهم مباريات اليوم | كورة لايف

يتطلع النجم المصرى محمد صلاح لتسجيل الهدف الـ50 مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون فى المباراة المرتقبة التى تجمعهما اليوم على ملعب "جالفارم"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

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لكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان، عليكم الاستعداد لمشاهدة واحدة من المباريات القوية في الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، بين ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ونظيره هيديرسفيلد تاون، والمحترف بين صفوفه المصري الآخر رمضان صبحي، في مواجهة مصرية ينتظرها ملايين المتابعين في العالم، وخاصة مصر والوطن العربي.



