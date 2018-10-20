الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية وتعتقل عناصرها

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، عن تفكيك خلية ارهابية واعتقال عناصرها في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار غربي العراق.









وقالت المديرية في بيان تلقت RT نسخة منه إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في اللواء 51 الفرقة 14 وضمن سعيها الدؤوب لقبر محاولات تكوين خلايا نائمة وبعملية نوعية امتازت بالتخطيط وجرأة وشجاعة التنفيذ أسفرت عن اختراق وتفكيك نواة لخلية نائمة في قضاء الكرمة التابع لمحافظة الأنبار".









وأضافت أن "القوات الأمنية تمكنت من استدراجهم لكمين محكم، حيث تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".





ولم تعلن الاستخبارات العراقية عن عدد أعضاء الخلية ولا جنسياتهم.



